Кър потвърди, че разтежение в прасеца е причината за проблемите му на световния финал

Джош Кър потвърди, че разтежение в мускула на прасеца е причината да завърши на последно място във финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио по-рано през месеца.

От олимпийския сребърен медалист и световен шампион за 2023 г. се очакваше да бъде сред претендентите за медалите, но изостана в предпоследната обиколка, а сънародникът му Джейк Уайтман завърши втори след победителя Исак Надер.

27-годишният Кър разкри, че проблемът е започнал като "леко разтежение“ след "преразтягане“ към края на полуфинала му.

"Разчитах много на медицинския си екип и бяхме много близо до целта“, сподели той в Инстаграм.

"Чувствах се доста уверен преди финала и бях готов да се раздам, но на 600 метра преди края на световния финал напълно разтегнах прасеца си.“

Последвалите прегледи са установили, че той е получил разкъсване втора степен на мускула, но шотландецът не съжалява, че се е принудил да завърши дистанцията.

"Работата ми е да стигна до финалната линия възможно най-бързо и точно на това исках да се посветя – никога не знаеш какво може да се случи в тези състезания“, добави той.

"Разочароващо е и пътят към завръщането ще бъде интересен, но вече се подобрявам и определено усещам огъня за 2026 г.“

Кър също така публикува снимки на контузения си прасец и видео, на което тренира в басейн.

Той обясни, че е избягвал публичността след финала, за да "преодолее“ контузията и "за да запази фокуса там, където трябва да бъде – върху победителите и медалите от това състезание, а не върху тъжните истории“.

"Огромни поздравления за медалистите, огромни поздравления за Джейк – страхотен резултат за него и е толкова хубаво да го видя отново на подиума“, каза Кър.

"Огромни поздравления и за новия световен шампион.“

Снимки: Gettyimages