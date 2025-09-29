Популярни
  Кенийци спечелиха престижния пробег между Русе и Гюргево, Маринела Нинева и Иван Андреев се класираха най-напред от българите

Кенийци спечелиха престижния пробег между Русе и Гюргево, Маринела Нинева и Иван Андреев се класираха най-напред от българите

  • 29 сеп 2025 | 10:19
Кенийци спечелиха престижния пробег между Русе и Гюргево, Маринела Нинева и Иван Андреев се класираха най-напред от българите

Кенийските атлети Алберт Тонуи и Рут Мбата спечелиха първите места в осмото издание на международния 15-километров шосеен пробег "Бягане на свободния дух Русе - Гюргево". Български атлети също записаха престижни класирания в състезанието, което традиционно свързва двата дунавски града.

Алберт Тонуи (Кения) победи в мъжката надпревара с впечатляващо време от 42 минути и 51 секунди. Второто място зае сънародникът му Хилари Кимайо с време 43:51, а трети финишира Исмаил Сенанджи от Уганда (44:44). Иван Андреев и Добри Георгиев от СЛАК Дунав Русе се класираха съответно на четвърто и пето място.

В надпреварата при жените Рут Мбата (Кения) пресече финалната линия първа с време 50 минути и 57 секунди. Маринела Нунева от КЛА Локомотив Дряново постигна престижно второ място с време 51:39, а трета завърши Беатрис Санг (Кения) с резултат 53:24. В топ осем се наредиха и българките Атанаска Атанасова от Зелена стъпка Разград и Милка Михайлова от СЛАК Дунав Русе.

Състезанието стартира от центъра на Русе, премина през Дунав мост и финишира на централния площад в Гюргево, превръщайки се в истински спортен празник за региона. Най-възрастният участник беше 79-годишният Иван Грозев, който за пореден път демонстрира, че възрастта е само число.

Награждаването се проведе на централния площад в Гюргево, където отличията връчиха заместник-кметовете на двете общини - Борислав Рачев от Русе и Мариян Дамян от Гюргево, заедно с председателя на СЛАК Дунав Евгени Игнатов. Всички финиширали получиха юбилеен медал и тениска, а наградният фонд от 6500 евро беше разпределен между най-добрите атлети.

Снимка: Община Русе

