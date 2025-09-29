Популярни
Чудомир Черногоров и Мая Русева са шампионите в седмото издание на "Поморие рън"

  • 29 сеп 2025 | 10:09
Седмото издание на "Поморие рън" събра бегачи от пет страни - Турция, Унгария, Великобритания, Русия и България. Трасето на състезанието е традиционно по косата между Поморийското езеро и Черно море като дължината на дългата дистанция бе 10.5 км, а късата за деца, семейства и любители - 2025 м.

Чудомир Черногоров (Евър Варна) и Мая Русева (Супер спорт Варна) бяха най-бързи и взеха призовете на шампионите, които включваха парична премия и предметни награди. Черногоров завърши за 41:40 минути на около километър пред втория Валентин Вълканов (Тангра Варна) с 44:14. Третото място бе за Виктор Исаков, който заслужи място на почетната стълбичка с време 44:49. Миналогодишният шампион Цветан Бахчеванов (Атлет Малко Търново) остана четвърти с 45:39.

Мая Русева също бяга много силно и само първите трима мъже бяха по-бързи от нея. Девойката от Варна записа 44:56 минути за победата и остави далеч назад конкуренцията. Друга девойка Емилия Семерджиева (Тангра Варна) е втора с 57:27, а съотборничката й Станислава Янакиева зае третото място с 1:00:50 часа.

Всички участници бяха наградени от Янчо Илиев, заместник-кмет на община Поморие. Преди състезанието имаше занимания по Детска атлетика в училищата в Поморие, както и откриване на изложба "100 години българска атлетика".

Следващо състезание от веригата "Рън България" е в Нови пазар (1 км, 6.5 км и 13 км) е на 8 октомври, а регистрацията е отворена на www.runbulgaria.org.

