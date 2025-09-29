Шон Мърфи спечели първа ранкинг титла от 26 месеца

Шон Мърфи направи обрат от 6:7 до 10:7 срещу Антъни Макгил в качествен финал и спечели Откритото първенство на Великобритания за първи път, като така сложи край на 26-месечната си суша без ранкинг титла.

Мърфи вдигна нивото си в последните четири фрейма на интригуващ двубой, който предложи четири серии от над 100 точки и още десет брейка над 60. 43-годишният англичанин получава трофея "Клайв Евертън" и голямата награда от £100,000, печелейки първата си ранкинг титла след Шампионатната лига 2023.

Опасенията, че кариерата му е в застой, накараха Мърфи да започне работа с бившия световен шампион Питър Ебдън миналата година, а партньорството им даде резултат – през януари той спечели "Мастърс", а сега добави още един трофей към колекцията си. Това е 13-тата ранкинг титла в кариерата му, с което изпреварва Марк Алън и вече е сам на десетото място в историята.

Мърфи имаше тежък жребий в Челтнъм, елиминирайки Джъд Тръмп и Нийл Робъртсън, но доказа класата си с поредица от отлични мачове. Той стана първият играч, който е завършил „Големия шлем“ на турнирите по британската телевизия ITV, след като вече е печелил Световната Гран при, Шампионата на играчите, Шампионата на тура, "Шампион на шампионите" и British Open. В световната ранглиста той се изкачва от 16-о на 12-о място, а в едногодишната класация – до четвърта позиция.

Победа за Макгил щеше да бъде най-големият успех в кариерата му – макар да има титли от Indian Open и Shoot Out – и той изглеждаше спокоен при 7:6 в негова полза. Но срещата се изплъзна от ръцете му и той трябваше да се задоволи с £45,000 за второто място. След трудни години и спад до 57-о място в света това е така необходим тласък за шотландеца, който вече се изкачва до 45-о място.

След равенство 4:4 в първата сесия Мърфи започна силно вечерта с брейк от 78 за 5:4. В десетия фрейм англичанинът имаше шанс, но пропусна черна топка в горен джоб на 15 и Макгил отговори със серия от 81 за 5:5. В 11-тия Мърфи отново пропусна черна, водейки с 37-0, а Макгил се възползва с брейк от 77.

Фрейм 12 беше на кантар, докато Макгил, водещ с 32-31, не пропусна дълга червена. Мърфи добави нужните точки за равенство. След паузата серия от 73 на Макгил го изведе със 7:6 напред, а той беше сред топките и във фрейм 14, но пропусна розова в средния джоб и Мърфи изравни отново със 76. Макгил водеше с 30-0 в 15-ия, когато загуби позиция и пропусна трудна червена, давайки шанс на Мърфи за брейк от 72 за 8:7.

Водещ с 34-0 в 16-ия фрейм, Мърфи реализира хитър крос-дабъл, създавайки възможност за серия от 66, за да поведе с два фрейма при оставащи три. Макгил беше на 43 в следващия, когато подряза прекалено червена към горен джоб, а после загуби и тактическата размяна на последната червена. Мърфи я реализира и започна разчистване, което донесе титлата.

„Когато не си бил във финал на ранкинг турнир дълго време, си благодарен за възможността и толкова доволен, че играта ти е там, където трябва“, каза Мърфи. „Имам страхотен екип зад себе си, който много ми помага – когато не съм на 100%, те ме бутат напред. За мен е огромна награда всичко това да се събере точно днес. Присъствието на Питър Ебдън беше безценно, защото той сам е бил там и знае как се чувствам.

Гледам Тръмп, Селби, Робъртсън – печелят по няколко титли за сезон – и искам да се върна на това ниво. Все още съм опасен в добрите си дни, както показах тази седмица, просто трябва постоянство. Утре пак ще съм на тренировъчна маса.

Трябва да отдам заслуженото на Антъни – той е толкова труден за побеждаване и го уважавам много като играч. Сигурен съм, че го чакат още титли в бъдеще.“

„Чувствах се като по-силния играч през целия ден", каза Макгил. "Не знам какво стана към края, не бях нервен, просто сякаш не участвах в последните няколко фрейма. Шон е страхотен състезател. Дръпнах си ранкинга нагоре, така че има и положителни неща – чувствам се много по-добре за играта си.“