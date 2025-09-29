Популярни
Очаквайте: Пресконференция на Веласкес преди мача с Ботев в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Жените на Левски не успяха да се преборят за бронза на турнир в Италия

  • 29 сеп 2025 | 01:29
  • 1416
  • 1
Женският волейболен Левски загуби малкия финал за третото място от италианския Мачерата с 0:3 (20:25, 16:25, 15:25) на турнира за купата "Сеа Групо ди Пезаро" в Италия.

Треньорът Радослав Арсов започна със състав: Иванова, Найденова, Коларова, Малинова, Колева, Златанова и либеро Адамек. Колева и Златанова бяха най-резултатни за Левски с по 6 точки, Коларова добави 5, а Механджийска - 4.

Вчера "сините" бяха отстъпили с 0:3 от Мегабокс, който е новият тим на Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, като именно Стоянова бе най-резултатна в мача с 12 точки.

СНИМКА: levskivc.bg

