Ланс се пребори за равен с човек по-малко

  • 28 сеп 2025 | 23:41
Отборите на Рен и Ланс направиха нулево равенство в среща от 6-ия кръг на френската Лига 1. Загубените две точки попречиха на един от двата отбора да се доближи до четвъртото място, което дава право на участие в предварителните кръгове на Шампионската лига.

С първия съдийски сигнал съперниците се хвърлиха в здрава битка и още преди изминаването на първите 60 секунди главният съдия Дешепи беше длъжен да покаже директен червен картон на Жонатан Гради.

Въпреки това лошо начало гостите се окопитиха и запазиха мрежата си суха. Те самите дори опитаха да бъдат равностоен съперник в преден план и в дадени моменти от срещата имаха повече голови положения от играчите на Рен.

Преди паузата за националните отбори двата състава ще изиграят по още един мач във френския елит. Рен ще гостува на Льо Авър (5.10), а Ланс ще има визита на Оксер (4.10).

