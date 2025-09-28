Популярни
Маздрашки допусна поражение в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Българинът Анас Маздрашки допусна поражение в първия кръг на квалификациите сингъл на турнира по тенис на твърда настилка за мъже от сериите "Чалънджър" във Вилена (Испания) с награден фонд 145 250 евро.

19-годишният Маздрашки, който участва в надпреварата с "уайлд кард", загуби от поставения под номер 3 в схемата на пресявките Лука Потенца (Италия) с 4:6, 4:6 за 75 минути.

Българинът допусна по един пробив в двата сета и така Потенца успя да стигне до крайния успех.

Маздрашки ще се включи в надпреварата на двойки. Българинът и Дарвин Бланч (САЩ) получиха "уайлд кард" и в първия кръг излизат срещу Иван Лютаревич (Беларус) и Джорджо Рика (Италия).

В основната схема на сингъл ще участва пловдивчанинът Димитър Кузманов, който ще стартира с двубой срещу Кимер Копеянс (Белгия).

За последно двамата играха на 17 юли на турнир "Чалънджър" в Нидерландия, където българинът загуби от бившия номер 97 в света Кимер Копеянс с 6:7(4), 5:7. Белгиецът има два успеха в три мача срещу Кузманов.

