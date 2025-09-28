Турски национал подписа с Дубай

Турският център Сертач Шанлъ подписа с новия член на Евролигата Дубай Баскетбол, обявиха официално от клуба от ОАЕ. 34-годишният ветеран ще играе за новия си тим до края на сезона.

Шанлъ има богат опит в Евролигата, като през миналия сезон стана шампион в турнира с Фенербахче. Носил е цветовете още на Анадолу Ефес и Барселона.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Шанлъ се присъединява към Дубай с идеята да замести временно получилия сериозна контузия Мам Жайте. Има предположения, че договорът на опитния турчин с тима от ОАЕ е частично гарантиран, за да могат от Дубай да преценят дали да продължат да разчитат на Шанлъ след около два месеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago