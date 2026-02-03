Обявиха началната дата за закупуване на билети за Финалната четворка на Евролигата в Атина

Евролигата официално обяви началната дата за закупуване на билети за Финалната четворка на турнира през 2026 година, която ще се проведе в гръцката столица Атина. Продажбата ще започне в сряда, 11 февруари.

Новост в предстоящото издание на Финалната четворка ще бъде, че мачът за шампионския трофей в надпреварата при юношите до 18 години - Adidas NextGen EuroLeague, ще замени традиционния двубой за третото място при мъжете преди големия финал.

Полуфиналите в Евролигата тази година ще се проведат в петък, 22 май, от 18:00 и 21:00 часа местно време, а финалният мач е насрочен за неделя, 24 май, от 21:00 часа местно време. Феновете, които си осигурят билети, ще се насладят и на достъп до финалната среща в турнира при подрастващите (18:00 часа местно време).

За първи път, в очакване на изключително сериозен интерес, билетите за Финалната четворка ще бъдат пуснати в публична продажба на четири фази. Всяка фаза ще включва ограничен брой билети в множество ценови категории, което ще даде на публиката няколко възможности за закупуване на пропуски и ще осигури по-широк достъп.

Феновете, купили билети за предишните три издания на Финалната четворка, ще се радват на ексклузивен 24-часов достъп до предварителна продажба, започваща във вторник, 10 февруари. Първата фаза на публична продажба ще започне на 11 февруари.

Вторият етап от продажбата на билети ще стартира в четвъртък, 26 февруари, след края на последния прозорец за регистрация на играчи, а третата фаза ще отвори във вторник, 17 март. Финалният етап на продажба ще започне в понеделник, 20 април, между края на редовния сезон и началото на плей-ин турнира, като десет отбора все още ще бъдат в надпреварата за място във Финалната четворка.

Поради очаквания голям интерес и за да се гарантира справедливост, всеки фен може да закупи максимум четири билета. Зрителите, които закупят билети в една фаза, няма да имат право да купуват в следващите. Цените варират от 399 до 952 евро, в зависимост от категорията и фазата.

Феновете, които не могат да присъстват на събитието, могат да обявят билетите си за препродажба чрез официалния пазар на Евролигата между запалянковците, който ще бъде отворен след втория етап на публични продажби. Всеки фен ще може да продава пропуските си само на същата цена, на която са закупени.