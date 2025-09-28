Филипините приемат Световното за жени през 2029 година

Малко преди началото на финалния сблъсък между отборите на България и Италия на Световното първенство по волейбол за мъже от FIVB обявиха, че азиатската страна ще приема дамския Мондиал след четири години.

Преди няколко дни беше обявено, че САЩ и Канада ще домакинстват на Световното за жени през 2027 година, а Катар ще приеме Световното за мъже през 2029 (Полша ще домакинства след две години). От FIVB посочват, че Филипините са се доказали като добър организатор по време на мъжкия Мондиал и затова има се гласува доверие и за дамския след четири години.