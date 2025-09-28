Министърът на спорта: Ще има повече пари за волейбола

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев не крие емоциите си минути преди старта на финала на световното по волейбол във Филипините между България и Италия.

"Каквото и да стане днес, тези момчета вече са шампиони", каза Пешев в ефира на bTV.

Той разкри, че волейболната федерацията ще може да разчита на повече пари, тъй като предстои да се отвори програмата за предолимпийска подготовка.

Двубоят е с начален час 13:30.