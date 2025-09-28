ЦСКА победи Монтана в контрола

ЦСКА победи като гост Монтана в контролна среща с 3:2.

Двубоят се игра в обновената зала „Огоста“ в северозападния град.

Треньорите на двата отбора Даниел Пеев и Александър Попов дадоха възможност на всичките си състезатели да вземат участие в учебната игра, както те я определиха. 24-годишният полски диагонал Кристиан Валчак бе най-резлтатен за домакините с 13 точки. За гостите едно от новите попълнения - австралийския диагонал Хеймиш Хейзълдън се отличи с 10 т. Двубоят бе изгледан от баскетболистките на Монтана.

От 3 до 5 октомври двата отбора ще участват в традиционния турнир за Купа „Борис Гюдеров” в Перник, който момчетата на Даниел Пеев спечелиха през миналата година, именно след успех над ЦСКА.