Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

Мариян Михалев се класира за финала в индивидуалната надпревара при мъжете на Световната купа по скокове на батут във Варна.

Състезателят, с личен треньор Мариана Макулова, ще спори за отличията, след като влезе в топ 8 с осми по сила резултат. За изпълнението си старозагорецът получи оценка от 58.08 точки.

България ще има представители и във финалите при синхронните скокове. В женските синхрони сред най-добрите дуети попаднаха Марияна Узунова и Христина Пенева, които записаха седми резултат в пресявките от 47.00 точки.

В смесените синхрони Пенева в тандем с Калоян Петров завършиха на шеста позиция в квалификацията и с 44.66 точки също ще се борят за отличията.

Финалите започват в 16:00 часа.