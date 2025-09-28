Популярни
  2. Гимнастика
  3. Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 12:33
  • 379
  • 0
Мариян Михалев се класира на финал на Световното по скокове на батут във Варна

Мариян Михалев се класира за финала в индивидуалната надпревара при мъжете на Световната купа по скокове на батут във Варна.

Състезателят, с личен треньор Мариана Макулова, ще спори за отличията, след като влезе в топ 8 с осми по сила резултат. За изпълнението си старозагорецът получи оценка от 58.08 точки.

България ще има представители и във финалите при синхронните скокове. В женските синхрони сред най-добрите дуети попаднаха Марияна Узунова и Христина Пенева, които записаха седми резултат в пресявките от 47.00 точки.

В смесените синхрони Пенева в тандем с Калоян Петров завършиха на шеста позиция в квалификацията и с 44.66 точки също ще се борят за отличията.

Финалите започват в 16:00 часа.

