Полша се справи с Чехия и грабна бронзовите медали

Лидерът в световната ранглиста и победител в Лигата на нациите през 2025 година Полша спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол във Филипините.
“Дружина полска” победи Чехия с 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) в малкия финал в Пасай Сити.
Така Полша, която е световен шампион от 2014 и 2018 година и вицешампион от 2022 година стигна до бронзовите отличия.
За Полша това е първи бронзов медал от световно първенство.
Поляците са три пъти световни шампиони (1974, 2014, 2018) и два пъти печелят сребърни медали (2006 и 2022).
Чехия отново се нареди сред най-добрите 4 отбора в света след 1970 година, когато също завършва на четвърто място (като Чехословакия).
Вилфредо Леон стана най-резултатен за Полша с 25 точки (3 блока).
Кевин Сасак добави 11 точки (3 аса).
За Чехия Лукаш Васина завърши с 18 точки (1 блокада).
Партик Индра е с 11 точки.
СНИМКИ: volleyballworld.com