Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Полша се справи с Чехия и грабна бронзовите медали

Полша се справи с Чехия и грабна бронзовите медали

  • 28 сеп 2025 | 11:43
  • 13802
  • 2

Лидерът в световната ранглиста и победител в Лигата на нациите през 2025 година Полша спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол във Филипините.

“Дружина полска” победи Чехия с 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) в малкия финал в Пасай Сити.

Така Полша, която е световен шампион от 2014 и 2018 година и вицешампион от 2022 година стигна до бронзовите отличия.

За Полша това е първи бронзов медал от световно първенство.

Поляците са три пъти световни шампиони (1974, 2014, 2018) и два пъти печелят сребърни медали (2006 и 2022).  

Чехия отново се нареди сред най-добрите 4 отбора в света след 1970 година, когато също завършва на четвърто място (като Чехословакия).  

Вилфредо Леон стана най-резултатен за Полша с 25 точки (3 блока).

Кевин Сасак добави 11 точки (3 аса).

  За Чехия Лукаш Васина завърши с 18 точки (1 блокада).

Партик Индра е с 11 точки.  

СНИМКИ: volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 193
  • 0
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

  • 29 сеп 2025 | 09:39
  • 1234
  • 0
Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

  • 29 сеп 2025 | 09:13
  • 912
  • 0
Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

  • 29 сеп 2025 | 09:05
  • 1578
  • 0
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10601
  • 4
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 3204
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10601
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 794
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118458
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35606
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26132
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3913
  • 0