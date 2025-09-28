Полша се справи с Чехия и грабна бронзовите медали

Лидерът в световната ранглиста и победител в Лигата на нациите през 2025 година Полша спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол във Филипините.

“Дружина полска” победи Чехия с 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) в малкия финал в Пасай Сити.

Така Полша, която е световен шампион от 2014 и 2018 година и вицешампион от 2022 година стигна до бронзовите отличия.

За Полша това е първи бронзов медал от световно първенство.

Поляците са три пъти световни шампиони (1974, 2014, 2018) и два пъти печелят сребърни медали (2006 и 2022).

Чехия отново се нареди сред най-добрите 4 отбора в света след 1970 година, когато също завършва на четвърто място (като Чехословакия).

Вилфредо Леон стана най-резултатен за Полша с 25 точки (3 блока).

Кевин Сасак добави 11 точки (3 аса).

За Чехия Лукаш Васина завърши с 18 точки (1 блокада).

Партик Индра е с 11 точки.

СНИМКИ: volleyballworld.com