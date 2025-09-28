Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Атлети от 11 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

Атлети от 11 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

  • 28 сеп 2025 | 10:04
  • 575
  • 0
Атлети от 11 държави ще се включат в трансграничния шосеен пробег между Русе и Гюргево

Общо 300 атлети от 11 държави ще се включат в трансграничния 15-километров шосеен пробег "Бягане на свободния дух Русе - Гюргево", който ще се състои днес. Това съобщиха организаторите на надпреварата от местните администрации на двете общини и клуба по лека атлетика "Дунав" и спортен клуб "Гюргево".

В осмото издание ще участват бегачи от България, Румъния, Сърбия, Украйна, Уганда, Великобритания, Полша, Испания, Унгария, Ирландия и Кения.

Стартът ще бъде даден в центъра на Русе. След това участниците ще преминат през Дунав мост, който заради пробега ще бъде затворен за движение на превозни средства за половин час - от 11:15 до 11:45 часа. Финалът е пред сградата на Общината в румънския град Гюргево. Най-възрастният бегач е Иван Грозев, който е роден през 1946 година.

Всеки участник ще получи юбилеен медал и тениска, а най-бързите мъже и жени в генералното класиране и по възрастови групи ще бъдат отличени с парични премии. Предвиден е и награден фонд от 6500 евро.

