Стефан Ангелов: Работим за да се подобряваме

Утре, втория отбор на Етър (Велико Търново) играе в град Левски с едноименни тим. Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига.

„Позицията ни в класирането показва, че при нас всичко е добре. Не е точно така. Положителните резултати дават увереност на младите ни футболисти. Спечелихме последния си мач, но имахме доста трудности. Изникнаха някои слабости. Знаем ги и не спираме да работим, за да ги преодолеем. Предстои пореден сериозен тест. Гостуваме на отбор, който има опитни играчи, способни да се справят с всеки съперник. Все още нямат победа и ще хвърлят всичко, за да спрат тази негативна за тях тенденция. Ще направим възможното да покажем добра игра, развитие и да не позволим лош резултат“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.