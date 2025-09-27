Виляреал удари Билбао и се доближи до върха

Отборът на Виляреал записа ценен успех в битката за топ 4, след като надви един от основните конкуренти за зона "Шампионска лига" в лицето на Атлетик Билбао с 1:0. Единственият гол в мача от 7-ия кръг в Ла Лига отбеляза Алберто Молейро (77'), като след последния съдийски сигнал "жългата подводница" се изкачи на третото място с равен актив с Барселона и само два пункта по-малко от лидера Реал Мадрид.

По-рано през деня Атлетико разби Реал в дербито на Мадрид, което означава, че още утре Ла Лига може да има нов лидер, стига Барселона да вземе домакинството си на Реал Сосиедад.

Атлетико зашлеви непобедения Реал с пет гола в зрелищно мадридско дерби

Домакините показаха повече амбиции в първите минути и скоро след първия съдийски сигнал стигнаха до два корнера. Към 10-ата минута обаче баските поеха инициативата и установиха контрол над топката. Това от своя страна не внесе някаква съществена промяна и все още чистите голови положения отсъстваха. До такова се стигна чак в 18-ата минута, когато стражът на домакините Жуниор се намеси блестящо удар на Гурусета. "Жълтата подводница" отговори светкавично и още при ответната аката Никола Пепе бе изведен в стрелкова позиция.



След това съперниците се върнаха към бързата игра и физическите единоборства. Центриранията преобладаваха, но така и не се намираше кой да прати топката в една от двете врати. Показателно за това бе изпълнението в 39-ата минута, когато Гурусета от гостите засече с глава около точката за изпълнение на дузпи и прати коженото кълбо в аут. Две минути по-късно пък Иниго Мартинес овладя на границата на пеналтерията, но шутът му се отби в бранител в жълт спортен екип.

След почивката събитията в известен смисъл повториха тези от началото на първата част, когато домакините опитаха да наложат бърз натиск. Този път обаче "жълтата" подводница нито създаде положения, нито спечели удобни статични положения, а първият удар дойде чак в 56-ата минута, когато Никола Пепе засече около точката за изпълнение на дузпи, но вместо да затрудни Унай Симон, той стреля толкова високо, че прати коженото кълбо някъде по трибуните на "Естадио де ла Керамика".

Куриозният пропуск не демотивира играчите в жълти спортни екипи, а вместо това те започнаха да търсят все по-упорито гола. Така само две минути след злощастния си опит Никола Пепе имаше шанса да запише на сметката си асистенция, но шутът на Папе Гей също мина над напречната греда. Пепе продължи да се представя като най-активния на терена и създаде още няколко положения, но той остана извън сметките на гола, който падна четвърт час преди края. Алберто Молейро засече топката в наказателното поле и хвърли в радост своите съотборници, които се доближиха до ценния успех.

Седем минути по-късно баските стигнаха до едно малкото си интригуващи положения през втората част. Рего получи извеждащо подаване и опита да прехвърли стража на гостите, но топката се отби от напречната греда. Това се превърна и в последната ситуация, която можеше да промени резултата, а до края на двубоя преобладаваха нервите. Гостите стигнаха до ъглов удар в добавеното време, но той не доведе до никаква заплаха, докато голмайсторът на "жълтата подводница" Молейро предяви претенциите си за дузпа, а съдията дори отказа да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР.

¡QUÉ MANERA DE SUFRIR, PELEAR Y TRABAJAR LOS TRES PUNTOS! ¡VICTORIA IMPORTANTÍSIMA, GROGUETS! ¡VAAAAAMOSSSS!#VillarrealAthletic pic.twitter.com/ou4ySdQQWl — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 27, 2025

Освен в битката за челните позиции, победата ще подейства и върху самочувствието на играчите на Виляреал, които идната седмица ще имат тежък мач с Ювентус в Шампионската лига. Атлетик Билбао също ще има ангажименти в "турнира на богатите", като ще има визита на Борусия (Дортмунд).