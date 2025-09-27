Везенков и Олимпиакос с първи трофей за сезона

Александър Везенков и Олимпиакос спечелиха турнира за Суперкупата на Гърция. На финала в Родос гръцкият гранд надигра очаквано Промитеас с 92:83 и триумфира в турнира за четвърта поредна година. "Червено-белите" от Пирея бяха изявен фаворит за трофея в отсъствието на доброволно отказалия се от участие поради натоварен график и несъгласие с датите на провеждане на надпреварата за Суперкупата Панатинайкос. Сашо и компания се възползваха по най-добрия начин от създалата се ситуация и не пропуснаха да прибавят ново отличие към колекцията си.

Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

Везенков отново бе сред най-добрите на терена, като завърши мача с 16 точки и 3 борби. Той бе безгрешен от зоната за две точки - 5/5, а стрелбата от далечно разстояние тази вечер не му спореше - 1/5. От линията за наказателни удари Сашо също не показа типичната си ефективност - 3/6.

Тайлър Дорси бе най-резултатният играч в мача - американският гард и гръцки национал реализира 23 точки за Олимпиакос, към които добави и 4 борби. Дорси бомбардира противниковия кош с 5 тройки от 7 опита. Донтей Хол и Томас Уолкъп добавиха по 11 точки за победителите.

Насос Базинас вкара 17 точки за Промитеас, а Кендейл МакКълъм и Поли Поликеп се отчетоха с по 14 за финалиста.

Олимпиакос установи контрол върху развоя на двубоя от самото начало, като поведе с 11:0, а после и с 26:8. Последните 9 точки в първата част все пак бяха за Промитеас и след първите 10 минути резултатът бе 26:17. Везенков и компания взеха втория и третия период с по 4 точки разлика, а в началото на последната четвърт Олимпиакос показа известно колебание след серия от 10:0 за Промитеас. При 78:74 интригата неочаквано се върна, но все пак далеч по-класният тим на Олимпиакос не допусна изненада.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Така Везенков и компания започнаха новия сезон с трофей, който идва броени месеци след триумфа на тима с шампионската титла на Гърция.

В Олимпиакос обаче едва ли ще имат много време да се насладят на успеха, тъй като на отбора му предстои мач от първия кръг на редовния сезон на Евролигата на 30 септември - гостуване на Баскония.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook