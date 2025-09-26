Популярни
  Sportal.bg
  Партизан (Червен бряг)
  Николай Боянов: Тежко изпитание

Николай Боянов: Тежко изпитание

  • 26 сеп 2025 | 08:41
  • 640
  • 0

Партизан (Червен бряг) играе утре в Свищов с местния Академик. Срещата от шестия кръг на Северозападна Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, който е с пълен актив от началото на сезона. Допуснал е само един гол, колкото и ние. Срещу нас е противник, разчитащ на млади футболисти, които са добре подготвени. Опитват се да играят футбол. Ще е тежко изпитание. Отиваме да се борим в Свищов. Очаквам интересен оспорван двубой“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим Николай Боянов.

Снимки: Slavbulfoto

