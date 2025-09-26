Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) ІІ
  3. Андрей Андреев: Много голове вкарват, а ние много допускаме

Андрей Андреев: Много голове вкарват, а ние много допускаме

  • 26 сеп 2025 | 07:40
  • 486
  • 0

Утре в Герман, вторият отбор на Септември (София) приема Витоша (Бистрица). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Продължава трудната серия за нас. Излизаме срещу съперник, който се е прицелил в челните места. Имат най-резултатното нападение от началото на сезона. Предстоят ни много тежки 90 минути, защото сме сред двата отбора, допуснали най-много голове. Ако сведем грешките до минимум, имаме шансове за успешно представяне. Със сигурност няма да излезем като обречени. Напротив, ще се борим до последно. Погледнато от друг ъгъл, тези двубои са полезни за младите ни футболисти, защото трупат опит“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1786
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4242
  • 1
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2146
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1051
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1293
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15634
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130480
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59445
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4242
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1786
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2146
  • 3