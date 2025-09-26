Андрей Андреев: Много голове вкарват, а ние много допускаме

Утре в Герман, вторият отбор на Септември (София) приема Витоша (Бистрица). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига.

„Продължава трудната серия за нас. Излизаме срещу съперник, който се е прицелил в челните места. Имат най-резултатното нападение от началото на сезона. Предстоят ни много тежки 90 минути, защото сме сред двата отбора, допуснали най-много голове. Ако сведем грешките до минимум, имаме шансове за успешно представяне. Със сигурност няма да излезем като обречени. Напротив, ще се борим до последно. Погледнато от друг ъгъл, тези двубои са полезни за младите ни футболисти, защото трупат опит“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).