Ранен гол донесе четвърта поредна победа за РБ Лайпциг

Отборът на РБ Лайпциг постигна своята четвърта поредна победа, след като спечели с 1:0 гостуването си на Волфсбург от петия кръг на Бундеслигата. Това е и трети успех за „биковете“ срещу този съперник през настоящата година. „Вълците“ пък нямат победа в нито един от последните си четири мача.

Единственото попадение днес дойде още в осмата минута, когато Мохамед Амура подари топката на Ромуло а той я подаде на Йоан Бакайоко, който се разписа с шут по земя за гол номер 600 на РБ Лайпциг в елита. Резултатът можеше да бъде много по-различен, но и двата тима изпуснаха куп положения за още голове, като голяма заслуга за това имат и намесите на техните вратари Камил Грабара и Петер Гулачи. Друг виновник за това е Кристоф Баумгартнер, който в края на редовното време пропусна дузпа, свирена за нарушение на Йоаким Меле срещу Бакайоко.

𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝟔𝟎𝟎𝐭𝐡 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐠𝐨𝐚𝐥 ⚽🏅



A special place in RBL history for Baka 🥳#WOBRBL pic.twitter.com/wNqh1JL16V — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 27, 2025

Така РБ Лайпциг заема третото място в класирането с актив от 12 точки, а Волфсбург е на 12-ата позиция с 5 пункта.

Снимки: Gettyimages