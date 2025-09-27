Популярни
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Ранен гол донесе четвърта поредна победа за РБ Лайпциг

Ранен гол донесе четвърта поредна победа за РБ Лайпциг

  • 27 сеп 2025 | 20:05
  • 810
  • 0
Ранен гол донесе четвърта поредна победа за РБ Лайпциг

Отборът на РБ Лайпциг постигна своята четвърта поредна победа, след като спечели с 1:0 гостуването си на Волфсбург от петия кръг на Бундеслигата. Това е и трети успех за „биковете“ срещу този съперник през настоящата година. „Вълците“ пък нямат победа в нито един от последните си четири мача.

Единственото попадение днес дойде още в осмата минута, когато Мохамед Амура подари топката на Ромуло а той я подаде на Йоан Бакайоко, който се разписа с шут по земя за гол номер 600 на РБ Лайпциг в елита. Резултатът можеше да бъде много по-различен, но и двата тима изпуснаха куп положения за още голове, като голяма заслуга за това имат и намесите на техните вратари Камил Грабара и Петер Гулачи. Друг виновник за това е Кристоф Баумгартнер, който в края на редовното време пропусна дузпа, свирена за нарушение на Йоаким Меле срещу Бакайоко.

Така РБ Лайпциг заема третото място в класирането с актив от 12 точки, а Волфсбург е на 12-ата позиция с 5 пункта.

Снимки: Gettyimages

