Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Нападателят на Мъри Стоилов нареди Лайпциг зад Байерн

Нападателят на Мъри Стоилов нареди Лайпциг зад Байерн

  • 20 сеп 2025 | 21:24
  • 782
  • 0
Нападателят на Мъри Стоилов нареди Лайпциг зад Байерн

РБ (Лайпциг) постигна нов добър резултат, след като записа трета поредна победа в Бундеслигата. Този път тимът надви Кьолн с 3:1 вкъщи и излезе на второ място в класирането, като преди останалите срещи от четвъртия кръг изостава само от Байерн (Мюнхен). И този път блестящо се представи привлеченият от Гьозтепе на Станимир Стоилов нападател Ромуло. Бразилецът вкара единия от головете и асистира за друг, с което затвърди силната си форма след летния трансфер от Турция.

С победата Разенбалшпорт задмина и Кьолн, който сега допусна първата си загуба през сезона.

Ромуло подаде на Асан Уеадраого за 1:0 след 13 минути игра, но гостите изравниха след 10 минути чрез Ян Тилман. Минута преди изтичането на редовното време на първата част Ромуло възстанови преднината на Лайпциг. В даденото продължение Давид Раум беше точен от фал за 3:1.

После РБ задържа преднината си, а Ромуло даже пропусна да вкара още веднъж.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид пробва нещо ново и пак стигна до успеха

Реал Мадрид пробва нещо ново и пак стигна до успеха

  • 20 сеп 2025 | 19:12
  • 18791
  • 148
Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

  • 20 сеп 2025 | 14:49
  • 4061
  • 2
Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

  • 20 сеп 2025 | 14:14
  • 2155
  • 0
Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

  • 20 сеп 2025 | 13:38
  • 2719
  • 1
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 34050
  • 133
ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

  • 20 сеп 2025 | 12:57
  • 1285
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 18663
  • 44
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 74879
  • 49
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 16530
  • 35
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 59753
  • 77
Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

  • 20 сеп 2025 | 20:55
  • 31864
  • 8
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 34050
  • 133