Нападателят на Мъри Стоилов нареди Лайпциг зад Байерн

РБ (Лайпциг) постигна нов добър резултат, след като записа трета поредна победа в Бундеслигата. Този път тимът надви Кьолн с 3:1 вкъщи и излезе на второ място в класирането, като преди останалите срещи от четвъртия кръг изостава само от Байерн (Мюнхен). И този път блестящо се представи привлеченият от Гьозтепе на Станимир Стоилов нападател Ромуло. Бразилецът вкара единия от головете и асистира за друг, с което затвърди силната си форма след летния трансфер от Турция.

С победата Разенбалшпорт задмина и Кьолн, който сега допусна първата си загуба през сезона.

Ромуло подаде на Асан Уеадраого за 1:0 след 13 минути игра, но гостите изравниха след 10 минути чрез Ян Тилман. Минута преди изтичането на редовното време на първата част Ромуло възстанови преднината на Лайпциг. В даденото продължение Давид Раум беше точен от фал за 3:1.

После РБ задържа преднината си, а Ромуло даже пропусна да вкара още веднъж.