Хигинс не можа да стане най-възрастният ранкинг шампион

Антъни Макгил се доближи до най-големия триумф в кариерата си, след като направи обрат от 2:3, за да победи Джон Хигинс с 6:3 на полуфиналите на Откритото първенство на Великобритания.

Макгил има две ранкинг титли – от Indian Open през 2016 г. и Shoot Out през 2017 г. – но 34-годишният шотландец от Глазгоу заяви след днешния мач, че победата утре в Челтнъм би била най-великият момент в живота му на снукър масата. Той ще срещне Шон Мърфи или Марк Селби във финала, където ще се играе до десет фрейма за трофея „Клайв Евъртън“ и награда от 100 000 паунда.

Успехът тази седмица е особено сладък за Макгил, тъй като формата и резултатите му пострадаха през последните три години – всъщност предишният му полуфинал в ранкинг турнир беше на Откритото първенство на Северна Ирландия 2022. Той бе спаднал до 57-о място в световната ранглиста от върховото си 12-то – и дори беше застрашен от отпадане от тура. Но вече си гарантира 45 000 паунда и завръщане в топ 50.

Навършилият 50 през май четирикратен световен шампион Хигинс се надяваше да стане най-възрастният победител в ранкинг турнир, но днес бе надигран в заключителните фази от близкия си приятел и тренировъчен партньор.

Тактическият първи фрейм, продължил 30 минути, се реши по цветовете. Хигинс вкара трудна жълта, но направи фаул (вкара бялата), което позволи на Макгил да поведе с 1:0. Вторият бе решен след снукър битка по кафявата – Хигинс реализира отличен дълъг удар, за да изравни. Серия от 62 точки му даде аванс, а в четвъртия фрейм той първи получи шанс сред топките, но пропусна червена в горния джоб на 16 точки, позволявайки на Макгил да направи брейк от 99 и да изравни 2:2 на интервала.

Прекрасна серия от 111 на Хигинс му донесе петия фрейм, но след това Макгил доминира следващите два с брейкове от 50 и 57, за да поведе с 4:3. В осмия фрейм Хигинс бе на 13 точки, когато неволно бутна червена при разбиване на купчината от синята, а противникът му го наказа с отличен брейк от 104, за да дръпне с два фрейма при оставащи три. Хигинс от Уишоу имаше шанс да върне един фрейм, но пропусна червена към средния джоб при 37 точки в деветия, а Макгил отново бе безпощаден със серия от 93 за победата.