Макс: Искам да карам и в 24-часовото състезание

Макс Верстапен спечели дебютното си състезание с GT3 автомобил в NLS днес, като излезе начело малко след старта и след това предаде колата на съотборника си Крис Лълам на първо място.

Двамата спечелиха 4-часовото състезание на Северната дъга на „Нюрбургринг“ от календара на NLS.

🚨 | HISTORY WITH THE PRANCING HORSE



Max Verstappen takes victory on debut at the Nürburgring in the Ferrari 296 GT3 🐎



Max + Ferrari. First race. First win. Absolute Dominance



Simply lovely pic.twitter.com/pTDs5bW8tO — Ferrari Focus (@Scuderiascoop) September 27, 2025

Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

„Получи се много хубаво състезание – заяви след финала Макс, който натрупа над 1 минута аванс до средата на дистанцията. – В първите две серии обиколки, колата работеше отлично на сухата писта, но аз разбрах това още в квалификацията.

„Но в квалификацията нямахме голям късмет заради трафика и останахме трети, но в състезанието всичко се получи както искахме и мисля, че в тези първи две серии обиколки не допуснах големи грешки, дори и когато имаше трафик. Страхотно е да спечелиш тук.

„Разбира се, догодина искам да участвам и в 24-часовото състезание на „Нюрбургринг“. Но още ми е трудно да кажа дали това ще се случи, а и трябва да натрупам още опит и да запиша още няколко състезания в NLS.“

Ще получи ли Норис неочакван съюзник в битката за титлата?

Снимка: Георги Тодоров