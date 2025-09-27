Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Макс: Искам да карам и в 24-часовото състезание

Макс: Искам да карам и в 24-часовото състезание

  • 27 сеп 2025 | 19:41
  • 1265
  • 0
Макс: Искам да карам и в 24-часовото състезание

Макс Верстапен спечели дебютното си състезание с GT3 автомобил в NLS днес, като излезе начело малко след старта и след това предаде колата на съотборника си Крис Лълам на първо място.

Двамата спечелиха 4-часовото състезание на Северната дъга на „Нюрбургринг“ от календара на NLS.

Верстапен записа победа в дебюта си в GT3
Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

„Получи се много хубаво състезание – заяви след финала Макс, който натрупа над 1 минута аванс до средата на дистанцията. – В първите две серии обиколки, колата работеше отлично на сухата писта, но аз разбрах това още в квалификацията.

„Но в квалификацията нямахме голям късмет заради трафика и останахме трети, но в състезанието всичко се получи както искахме и мисля, че в тези първи две серии обиколки не допуснах големи грешки, дори и когато имаше трафик. Страхотно е да спечелиш тук.

„Разбира се, догодина искам да участвам и в 24-часовото състезание на „Нюрбургринг“. Но още ми е трудно да кажа дали това ще се случи, а и трябва да натрупам още опит и да запиша още няколко състезания в NLS.“

Ще получи ли Норис неочакван съюзник в битката за титлата?
Ще получи ли Норис неочакван съюзник в битката за титлата?

Снимка: Георги Тодоров

