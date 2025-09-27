Тук може да гледате на живо състезанието на Макс Верстапен

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен дебютира днес с GT3 автомобил в 4-часовата надпревара на Северната дъга на „Нюрбургринг“, състезание, което е част от шампионата NLS.
Макс се класира трети в квалификацията и дели автомобила на Емил Фрай Рейсинг – Ферари 296 GT3 с титулярния пилот на екипа Крис Лълам.
Макс Верстапен стартира трети на "Нюрбургринг-Нордшлайфе" днес
Тук може да гледате на живо състезанието в планината Айфел, като днес квалификацията мина с мъгла и при лошо време, а се очакват по-сложни метеорологични условия и в хода на надпреварата.
Снимка: Георги Тодоров