Макс Верстапен стартира трети на "Нюрбургринг-Нордшлайфе" днес

Макс Верстапен и неговият съотборник Крис Лълам ще стартират от третата позиция в днешното 4-часово състезание от сериите NLS на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“.

Двамата дебютират във водещия клас SP9, в който отборите използва GT3 автомобили. В хода на квалификацията, чието начало беше забавено малко заради мъглата в планината Айфел, Верстапен успя да завърти обиколка за 8:09.126 и по този начин си гарантира третото място на стартовата решетка.

Today the GT3 race debut for Max at the Nordschleife 🙌 For the love of racing...



Get it at https://t.co/Ga9eks3hH7 pic.twitter.com/pJJNxjiUgl — Max Verstappen (@VerstappenCOM) September 27, 2025

По-бързи от него на изсъхващата писта бяха Кристиан Крогнес, който спечели полпозишъна с 8:06.057 и Франк Щиплек, който постигна 8:08.176. Двамата се състезават съответно с Астън Мартин Vantage GT3 и Ауди R8 LMS GT3, докато Верстапен е зад волана на Ферари 296 GT3.

Max Verstappen celebrates GT3 racing debut with Emil Frey Racing on the Nordschleife. #FerrariEndurance #FerrariRaces



Read more ⤵️https://t.co/mRXs15GJsX pic.twitter.com/nzXwpQon8L — Ferrari Races (@FerrariRaces) September 27, 2025

Състезанието на Зеления ад започва днес в 13:00 часа българско време и ще продължи до 17:00 часа.

Снимки: Георги Тодоров