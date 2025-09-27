Макс Верстапен стартира трети на "Нюрбургринг-Нордшлайфе" днес

Макс Верстапен и неговият съотборник Крис Лълам ще стартират от третата позиция в днешното 4-часово състезание от сериите NLS на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“.
Двамата дебютират във водещия клас SP9, в който отборите използва GT3 автомобили. В хода на квалификацията, чието начало беше забавено малко заради мъглата в планината Айфел, Верстапен успя да завърти обиколка за 8:09.126 и по този начин си гарантира третото място на стартовата решетка.
По-бързи от него на изсъхващата писта бяха Кристиан Крогнес, който спечели полпозишъна с 8:06.057 и Франк Щиплек, който постигна 8:08.176. Двамата се състезават съответно с Астън Мартин Vantage GT3 и Ауди R8 LMS GT3, докато Верстапен е зад волана на Ферари 296 GT3.
Състезанието на Зеления ад започва днес в 13:00 часа българско време и ще продължи до 17:00 часа.
Снимки: Георги Тодоров