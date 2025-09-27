Популярни
Любо Руйков отново стартира в състезание за издръжливост

  • 27 сеп 2025 | 16:59
Най-успешният български картинг пилот за сезон 2024 Любослав Руйков се завръща в състезанията за издръжливост, като днес и утре ще се надбягва в „24 часа на Словакия“.

Той ще кара заедно с друг български пилот – Виктор Николов, който вече има в актива си световна вицешампионска титла в SWS и двамата спечелиха последния си старт заедно в Гърция.

„Да, сега редувам състезания за издръжливост -  от 3- и 4-часови до 24-часови надпревари с тестове за Формула 4 – заяви за Sportal.bg Руйков на представянето на T4 Series България. – Сега ми предстоят важни изпитания в тази посока, тъй като предстои да разбера за кой отбор ще карам догодина.“

От този сезон Руйков е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела и оттам потвърдиха, че следващата стъпка в развитието на българския пилот ще е Формула 4.

Снимка: Go Kart Events Volan

