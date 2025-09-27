Руснаци и беларуси ще участват без санкции за Зимните паралимпийски игри

Международният паралимпийски комитет (МПК) премахна частичните санкции срещу Русия и Беларус.

Общото събрание на МПК в Сеул, Южна Корея, първо гласува против пълно отстраняване на Русия с 111 гласа „против“ срещу 55 „за“ (и 11 въздържали се), а след това гласува против частично отстраняване с 91 срещу 77 гласа (и 8 въздържали се).

Беше гласувано и против пълно отстраняване на Беларус с 119 гласа „против“ срещу 48 „за“ (и 9 въздържали се) и против частично отстраняване с 103 срещу 63 гласа (и 10 въздържали се). Тези решения отварят възможност за конфликт с отделните спортни федерации преди Паралимпийските игри в Милано-Кортина от 6 до 15 март догодина.

„Това решение означава, че НПК Беларус и НПК Русия възстановяват пълните си права и привилегии на членове на МПК, в съответствие с Конституцията на МПК. МПК ще работи с двете засегнати организации, за да изготви практически договорености за това възможно най-скоро.“

Русия и нейният съюзник Беларус бяха забранени от международни спортни събития след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. В изявление, публикувано на сайта си, Пресслужбата на Руския паралимпийски комитет заяви, че приветства това. Руснаците наричат „справедливо решение“ на МПК да „възстанови напълно“ Руския паралимпийски комитет.

„Това е важен принос за развитието на международното паралимпийско движение и пример, че правата на спортистите трябва да бъдат защитени без дискриминация въз основа на националност или политическа принадлежност“, се казва в изявлението.

Нямаше незабавна реакция от украинските параолимпийски или олимпийски комитети, но държавният телевизионен оператор „Суспилне“ съобщи: „В Украйна е законово забранено да се делегират национални отбори на състезания, където са представени държави-агресори без спазване на принципите на неутралитет.“

Руският олимпийски комитет е отстранен от 2023 г. от Международния олимпийски комитет (МОК) за нарушаване на Олимпийската харта чрез административно поглъщане на регионални спортни организации в окупираните източни територии на Украйна. Руснаците ще бъдат допуснати да се състезават на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г. (6–22 февруари). МОК миналата седмица потвърди, че ще следва системата, използвана на игрите в Париж през 2024 г., позволявайки на руснаците да се състезават като „индивидуални неутрални атлети“ – с френския акроним AIN.