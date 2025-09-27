Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Водачката в схемата Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг на турнира на твърди кортове в Пекин (Китай) от серията WТА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

Швьонтек стартира с успех, след като почива в първия кръг и в двубой от втория се наложи убедително над Юе Юан (Китай) с 6:0, 6:3 само за 76 минути игра.

Следващата противничка на полската тенисистка ще бъде Камила Осорио. Колумбийката отстрани 28-ата поставена рускиня Анна Калинская с 6:1, 4:6, 6:4 в двубой, продължил два часа и 15 минути.

Четвъртата поставена Мира Андреева (Русия) също си осигури място в третия кръг след победа над Чжу Лин (Китай) с 6:2, 6:2, като ѝ предстои да играе срещу испанката Джесика Бусас Манейро, която отстрани 29-ата в схемата Даяна Ястремска от Украйна със 7:5, 6:4.

Петата в схемата американка Джесика Пегула се класира за третия кръг, след като се справи с Айла Томлянович (Австралия) с 6:0, 6:3. Сега Пегула ще срещне Ема Радукану (Великобритания), номер 30 в схемата, преодоляла Кристина Букса (Испания) с 6:3, 6:3 за час и 38 минути игра.

12-ата поставена Наоми Осака (Япония) отпадна от надпреварата след поражение от Александра Саснович (Беларус) с 6:1, 4:6, 2:6 за час и 34 минути игра. В следващия етап Саснович ще има за съперничка 23-ата в схемата Марта Костюк (Украйна), която елиминира Ела Зайдел (Германия) с 6:1, 6:1.

Даря Касаткина (Австралия), номер 14 в схемата, приключи участието си в Пекин след загуба от британката Сонай Картал с 3:6, 0:6. За Картал предстои да се изправи срещу австралийката Мая Джойнт, която се наложи над 17-ата поставена Диана Шнайдер (Русия) със 7:5, 6:1.

Седмата поставена китайка Цинвън Чжън (Китай) намери място в следващата фаза след успех във втория кръг над Емилиана Аранго (Колумбия) с 6:3, 6:2 и очаква сблъсък с 26-ата в схемата Линда Носкова (Чехия), а 16-ата поставена американка Ема Наваро ще играе срещу французойката Лоис Буасон.

Снимки: Gettyimages