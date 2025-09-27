Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

  • 27 сеп 2025 | 16:08
  • 1366
  • 0
Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Кап д'Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 българка загуби от петата в схемата Фиона Ганц (Швейцария) с 6:2, 5:7, 4:6 за 2:41 часа.

25-годишната Топалова доминираше изцяло в началото на двубоя. Тя започна с два пробива и не изпусна инициативата до края на първия сет. Във втората част българката поведе с 3:1 и сервираше за успеха при 5:3. Тя пропусна мачбол, загуби следващите четири поредни гейма и съперничката й изравни. В решителния трети сет Топалова имаше аванс от 4:2, но швейцарката отново направи серия от 4:0 за обрат и за крайната победа.

Така българката не успя да достигне до втория си финал за сезона след Леме (Бразилия) през месец април.

Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

  • 27 сеп 2025 | 18:49
  • 926
  • 0
Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 913
  • 0
Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
  • 975
  • 0
Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

  • 27 сеп 2025 | 17:20
  • 835
  • 0
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
  • 877
  • 0
Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

  • 27 сеп 2025 | 16:21
  • 571
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17284
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132052
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61479
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4688
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2006
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2412
  • 3