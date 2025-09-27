Заги определи групата на Славия за сблъсъка на "Коритото"

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за гостуването на Спартак (Варна). Двата тима се изправят един срещу друг утре от 15:00 часа на “Коритото”.

В списъка e Емил Стоев за сметка на Владимир Медвед. Опитният офанзивен полузащитник пропусна домакинството на Берое (0:0) в миналия кръг поради лек проблем в лявото бедро.

Групата на “белите“: Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.