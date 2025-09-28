Рилски спортист и Черно море Тича отново един срещу друг в сблъсък за трофей

Тази вечер ще стане ясно името на носителя на Sesame Суперкупа на България. В 18:00 часа в “Арена СамЕлион” в Самоков шампионът в Sesame НБЛ в последните две години Рилски спортист се изправя срещу носителя на Купата на страната Черно море Тича.

Двата тима се срещнаха и във финалния плейоф на Sesame НБЛ през миналия сезон. Рилецо защити титлата си след краен успех с 3-1 победи.

Наставникът на Рилски спортист Любомир Киров отново няма да може да разчита на един от най-опитните си и важни играчи - крилото-гард Чавдар Костов, който е със счупена костица на лявата ръка и за известно време ще бъде извън терените.

И докато за Черно море това ще бъде първи официален мач за сезона, то тимът от Самоков вече имаше двубой от евротурнирите. Тъкмо в “Арена СамЕлион” Рилецо отстъпи с 84:93 пред естонския Калев/Крамо в квалификациите на турнира Шампионска лига.

Снимки: Sportal.bg