Вълнуващи полуфинали на Откритото първенство на Великобритания

Джон Хигинс изигра най-добрия си снукър за сезона досега, след като победи Луис Хийткот с 5:2 и се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Великобритания, като по този начин подсили надеждите си за 34-та ранкинг титла в кариерата си.

От 0:2 Хигинс направи класически обрат, като взе следващите пет партии поред, записвайки брейкове от 86, 74, 66, 52, 135 и 50, за да достигне до 89-ия си полуфинал в ранкинг турнир. Още една победа ще го върне отново във финала в Челтнъм, където миналата година загуби от Марк Селби. Хигинс търси трета ранкинг титла за шест месеца, след като спечели World Open и Шампионата на тура към края на миналия сезон. Негов следващ съперник ще бъде близкият му приятел и партньор за тренировки Антъни Макгил в събота от 15:00 ч.

Само преди месец в Ухан 50-годишният Хигинс призна, че „наистина се бори с мотивацията“, но тази седмица изглежда е възвърнал ентусиазма си, като отстрани световния шампион Джао Синтонг и тази вечер демонстрира върхова форма.

„Удрях топката по-добре – вероятно това е най-доброто състояние, в което съм бил този сезон“, каза Магьосника от Уишоу. „Отидох на тренировъчната маса днес, опитвайки се да намеря нещо, защото не бях доволен от начина, по който удрям топката - чувствах, че я блъскам. Пробвах няколко малки неща и промених нещо техническо, надявам се да проработи. Луис ще бъде разочарован – имаше шансове да направи 3:1. След това аз играх добре.

Беше приятна седмица – (съпругата ми) Дениз дойде и беше страхотно да имам компания. Понякога е много тежко на някои турнири, защото прекарваш много време сам в стаята си. Не съм сигурен дали ще може да идва на всички. Очаквам с нетърпение утре, особено да играя срещу Антъни. Много се радвам да го видя на полуфинал и той отново върви напред. Ще бъде страхотен мач. Ще дам най-доброто от себе си, но ако загубя от него, ще се радвам, че той ще бъде на голям финал и това ще му вдигне увереността. Той е страхотно момче.“

Шон Мърфи продължава опита си да спечели първа ранкинг титла от 26 месеца, като разгроми Мичъл Ман с 5:1. Сега той ще срещне Марк Селби в грандиозна битка в събота от 21:00 ч.

Мърфи поведе с 3:0 в рамките на 40 минути, записвайки брейкове от 57, 54, 75 и 87. Четвъртата партия се реши по цветовете и Ман реализира отлична дълга синя, за да поддържа надеждите си при 3:1. Но след почивката Мърфи възстанови инерцията с брейк от 51. Ман изглеждаше готов да върне още една партия, когато направи 63 в шестата, но шампионът на "Мастърс" разчисти великолепно със 73, за да достигне 54-тия си полуфинал в ранкинг турнир.

„Наистина е удовлетворяващо да виждам как усилената работа се отплаща“, каза световният №16 Мърфи. „Миналото лято си взех поука от Джъд Тръмп, защото той казва, че това не е ракетна наука – просто тренира повече от всички останали. През последните месеци той не е тренирал повече от мен. Правя правилните неща извън турнирите. Все още съм далеч от това да взема трофея у дома, но ако не е тази седмица, ще бъде скоро. Марк Селби изглежда обича този турнир – не знам дали има нещо във водата в Челтнъм, което му харесва, или е наполовина кон! Откакто сме били на девет години, се бием един срещу друг, играли сме много демонстративни мачове и сме много добри приятели. Мисля, че ще е оспорвано.“

Марк Селби остана на път за трети пореден финал на Unibet British Open, след като победи Марк Уилямс с 5:3 и се класира за полуфиналите в Челтнъм.

Антъни Макгил също е сред последните четирима, след като победи Стан Муди с 5:3, достигайки полуфиналите на ранкинг турнир за първи път от Северна Ирландия 2022 насам. Селби е действащ шампион, след като победи Джон Хигинс във финала миналата година, а през 2023 г. също стигна до финала, но загуби от Уилямс. Днес той си върна за това поражение, след като обърна от 2:3 до 5:3.

Лестърецът Селби спечели три титли миналия сезон, но имаше сравнително бавен старт на 2025/26 – днешният ден беше първият му четвъртфинал в ранкинг турнир. 42-годишният вече е в 68-ия си полуфинал и е само на две победи от 25-а си титла.

В битка между двама играчи със седем световни титли помежду си, Селби взе първата партия с чистене от 41 и добави втората по цветовете. Уилямс се върна, за да вземе три поредни партии, преди брейк от 106 на Селби да направи 3:3.

В седмата партия Уилямс водеше с 54-1, когато пропусна трудна червена в горен ъгъл – това се оказа решаващо, тъй като Селби направи 44, после спечели снукър дуел на последната червена и се възползва, за да поведе. Уилямс изоставаше с 22-1 в осмата, когато пропусна черната в горен ъгъл и опонентът му затвори мача с серия от 39.

„И двамата играхме добре на моменти и също така изпуснахме глупави топки“, каза световният №10 Селби. „Винаги е голяма победа да победиш Марк. Този турнир е добър за мен и се надявам пак да стигна финала и да си върна увереността. Близо съм до добра форма, но концентрацията ми малко се разсейва. Пропускам лесни топки, трябва да съм по-фокусиран.“

Глазгоувецът Макгил спечели ранкинг титли през 2016 и 2017 г. и беше полуфиналист на Световното първенство през 2020 г. В последните години той се бореше да възвърне тази форма и дори беше застрашен от отпадане от тура, след като падна до №57 в световната ранглиста. Така че тази седмица е голям тласък за 34-годишния шотландец.

Муди, който навърши 19 този месец, търсеше първи полуфинал и се надяваше да стане първият британски тийнейджър, достигнал тази фаза от времето на Джъд Тръмп през 2008 г. Той водеше с 3:1 на почивката с топ брейк от 81, но Макгил след това доминира и взе три поредни партии с брейкове от 61, 77 и 71, за да поведе с 4:3. Осмата партия се реши по цветовете и опитът на Муди да вкара зелената в горен ъгъл, играейки със спин, тъй като беше частично снукърван, пропусна целта и това се оказа последният му удар.

Макгил каза: „В третата партия направих самоубийствен удар по синята и станах 1:2, главата ми отиде. Заслужавах да загубя мача само заради този удар. Но накрая обърнах нещата. При 1:3 всъщност се чувствах в контрол. Оставих го да поведе заради глупави грешки, но при 1:3 имаше още много път и знаех, че има време да обърна. Добре е пак да съм на този етап от турнир, мина доста време. Не бях играл пред такава публика отдавна. Чувствам се добре, просто се опитвам да потапям топките.“