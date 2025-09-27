Баща на герой! Важно е как ще възпитаме децата извън залите!

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

На терена на десетки хиляди километра от тук е Аспарух Аспарухов, а в близкия град Божурище е Аспарух Аспарухов-старши.

"Всички сме с приповдигнато настроение. Радваме се, че националният отбор е на полуфинал, продължаваме смело да мечтаем и да вярваме, че ще играем финал. Надяваме се да получим нужния задължителен положителен резултат от днешния мач и мечтата да стане реалност", каза бащата на един от волейболните ни герои пред bTV.

Посланието

Младият Аспарух е наследил любовта към спорта, а и кариерата от баща си. Като бивш спортист той е достатъчно трениран за напрегнати ситуации.

"Ние сме доста тренирани хора. С положително отношение сме към всеки един от мачовете. Но когато става дума за националния отбор, нещата стават в други измерения. Тогава става въпрос за различно ниво на отговорност, което е много повече от стандартното. Тези деца, ако успеят да напишат една златна страница в историята на българския волейбол, към днешна дата ще има допълнително измерение. Мисля си, че е важно на какво ще се възпитат децата, които са извън залите.", заяви Аспарухов - старши и добави: