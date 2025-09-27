Левски обяви програмата си до двубоя с Берое

Левски обяви програмата си до 4 октомври, когато “сините” приемат Берое у дома. Преди това обаче отборът на Хулио Веласкес ще играе и срещу Ботев (Пловдив) на 30 септември в отложен мач от efbet Лига.

Ето цялата програма на Левски:

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 4 октомври, събота, е следната:

27 септември, събота:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

28 септември, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

29 септември, понеделник:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

30 септември, вторник:

17:30 часа – „Ботев“ (Пловдив) – „Левски“ – Първа лига, 6-ти кръг, отложен мач – стадион „Христо Ботев“, Пловдив

1 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

4 октомври, събота:

20:15 часа – „Левски“ – „Берое“ – Първа лига, 11-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов“

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.