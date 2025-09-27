Левски обяви програмата си до двубоя с Берое

Левски обяви програмата си до 4 октомври, когато “сините” приемат Берое у дома. Преди това обаче отборът на Хулио Веласкес ще играе и срещу Ботев (Пловдив) на 30 септември в отложен мач от efbet Лига.
Локо (Пловдив) нанесе първа загуба на Левски - "сините" не успяха да си върнат върха
Ето цялата програма на Левски:
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 4 октомври, събота, е следната:
27 септември, събота:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
28 септември, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
29 септември, понеделник:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
30 септември, вторник:
17:30 часа – „Ботев“ (Пловдив) – „Левски“ – Първа лига, 6-ти кръг, отложен мач – стадион „Христо Ботев“, Пловдив
1 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
2 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
3 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
4 октомври, събота:
20:15 часа – „Левски“ – „Берое“ – Първа лига, 11-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов“
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.