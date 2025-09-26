Популярни
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа в Унгария

  26 сеп 2025
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа в Унгария

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите съответно на прескок и на земя при жените и при мъжете на Световната чалъндж купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Двукратната европейска вицешампионка Георгиева продължава силното си представяне на своя коронен уред и записа втора оценка в квалификациите на прескок 13.550 точки (13.600 точки за първия опит и 13.500 за втория).

Кевин Пенев също е с втора оценка на земя от 13.800 точки.

Шестима български гимнастици атакуват медалите в Сомбатхей

България участва с общо шестима състезатели в надпреварата, но те не успеха да стигнат до финалите. Никол Стоименова има на прескок 12.000 точки (само един прескок), на смесена успоредка 10.400, на земя 11.000 и на греда 11.950. Георгиева има на греда 10.750 точки.

На земя Еди Пенев беше оценен с 13.150 точки, на кон с гривни Давид Иванов има 13.500 точки, Кевин Пенев 12.900, на прескок Еди Пенев 13.700 (14.300 първи прескок и 13.100 втори прескок), на успоредка Давид Иванов 13.000, а Дейвид Хъдълстоун 13.200 точки.

