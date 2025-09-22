Популярни
Шестима български гимнастици атакуват медалите в Сомбатхей

  • 22 сеп 2025 | 11:33
България ще участва с шестима състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (26–28 септември).

При жените страната ни ще разчита на двукратната европейска сребърна медалистка на прескок Валентина Георгиева, която ще се състезава на коронния си уред и на греда. До нея ще бъде бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова, заявена за четирите уреда.

В мъжкия състав след четиригодишно отсъствие се завръща Дейвид Хъдълстоун. След Олимпийските игри в Токио той временно се оттегли от националния отбор, но сега ще излезе на подиума и ще се бори за медалите на успоредка и на висилка. Братята Еди и Кевин Пеневи, които спечелиха редица отличия от Световните купи, също ще търсят нови успехи. Еди ще се състезава на земя и на прескок, докато Кевин ще участва на земя, на кон с гривни и на прескок. Към тях се присъединява младата надежда Давид Иванов – сребърен медалист на кон с гривни от Европейското първенство за младежи в Римини, който ще търси място на почетната стълбичка на кон с гривни и на успоредка.

Българските гимнастици ще бъдат водени от Милко Танкушев, старши треньор на мъжкия национален отбор, и от Филип Янев, личен треньор на Валентина Георгиева.

Представители при съдиите в Сомбатхей ще бъдат Димитър Митев при мъжете и Нели Танкушева при жените.

