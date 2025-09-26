Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Малайзия
  3. 7 футболисти са използвали фалшиви документи, за да играят за националния отбор на Малайзия

7 футболисти са използвали фалшиви документи, за да играят за националния отбор на Малайзия

  • 26 сеп 2025 | 21:38
  • 1918
  • 0
7 футболисти са използвали фалшиви документи, за да играят за националния отбор на Малайзия

Факундо Гарсес от испанския елитен клуб Алавес е един от седемте футболисти, които са наказани от Световната федерация по футбол (ФИФА), която установи, че те са използвали фалшиви документи, за да играят за националния отбор на Малайзия, за да играят срещу Виетнам за Купата на Азия.

Гарсес, както и Габриел Ароча (Унионистас де Саламанка), Родриго Олгадо (Америка Кали), Иманол Мачука (Велес Сарсфилд), Жоао Фигейредо, Джон Иразабал и Хектор Хевел (всички от Джохор Дарул Тазим) - са наказани с 12-месечно отстраняване от всички футболни дейности от ФИФА.

Световната федерация по футбол обясни, че централата на Малайзия (ФАМ) е подала документ за допустимост за картотекиране на играчите и е използвала фалшифицирани документи, за да може да излезе на терена с въпросните седем футболисти. В решението се казва, че ФАМ е нарушила член 22 Дисциплинарния кодекс на ФИФА, който се касае до фалшифициране и подправяне на документи.

С всички тези футболисти – а някои от тях отбелязаха и голове, Малайзия победи с 4:0 Виетнам и води с пълен актив от 6 точки в група F на пресявките за място във финалина на турнира за Купата на Азия. Малко след мача, който се игра на 10-и юни, във ФИФА е пристигнала жалбата и днес става ясно, че е уважена.

Сочен като най-голямата звезда от провинилите се, Гарсес е играл във всички мачове през този сезон за Алавес, който заема 10-то място в Ла Лига. ФИФА нареди също така на ФАM да плати глоба в размер на 350 хиляди евро, а всеки футболист е наказан и с по 2000 евро глоба всеки.

"Освен това, въпросът за правото на играчите да играят за представителния отбор на Малайзия е отнесен от Дисциплинарната комисия на ФИФА за разглеждане от Футболния трибунал на ФИФА“, добави ФИФА.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия на ФИФА.

За Виетнам може да играе в квалификациите през есента и юношата на Славия Чунг Нгуен-До, който премина в клуб от родината на родителите си и може да вземе паспорт на тази страна. Виетнам приема на 9-и октомври тима на Непал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1498
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1948
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1365
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1926
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1695
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16688
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131535
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60836
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4539
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1918
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2315
  • 3