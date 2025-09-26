7 футболисти са използвали фалшиви документи, за да играят за националния отбор на Малайзия

Факундо Гарсес от испанския елитен клуб Алавес е един от седемте футболисти, които са наказани от Световната федерация по футбол (ФИФА), която установи, че те са използвали фалшиви документи, за да играят за националния отбор на Малайзия, за да играят срещу Виетнам за Купата на Азия.

Гарсес, както и Габриел Ароча (Унионистас де Саламанка), Родриго Олгадо (Америка Кали), Иманол Мачука (Велес Сарсфилд), Жоао Фигейредо, Джон Иразабал и Хектор Хевел (всички от Джохор Дарул Тазим) - са наказани с 12-месечно отстраняване от всички футболни дейности от ФИФА.

Световната федерация по футбол обясни, че централата на Малайзия (ФАМ) е подала документ за допустимост за картотекиране на играчите и е използвала фалшифицирани документи, за да може да излезе на терена с въпросните седем футболисти. В решението се казва, че ФАМ е нарушила член 22 Дисциплинарния кодекс на ФИФА, който се касае до фалшифициране и подправяне на документи.

❗️SHOCK |⚖️FIFA HANDS HEAVY SANCTIONS TO MALAYSIA FA OVER NATURALIZED PLAYER FORGERY



🚨 The FIFA Disciplinary Committee has imposed heavy sanctions on the Football Association of Malaysia (FAM) and 7 players for breaches of Article 22 of the FIFA Disciplinary Code #FIFA pic.twitter.com/VxjRjgdSEv — ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) September 26, 2025

С всички тези футболисти – а някои от тях отбелязаха и голове, Малайзия победи с 4:0 Виетнам и води с пълен актив от 6 точки в група F на пресявките за място във финалина на турнира за Купата на Азия. Малко след мача, който се игра на 10-и юни, във ФИФА е пристигнала жалбата и днес става ясно, че е уважена.

Сочен като най-голямата звезда от провинилите се, Гарсес е играл във всички мачове през този сезон за Алавес, който заема 10-то място в Ла Лига. ФИФА нареди също така на ФАM да плати глоба в размер на 350 хиляди евро, а всеки футболист е наказан и с по 2000 евро глоба всеки.

"Освен това, въпросът за правото на играчите да играят за представителния отбор на Малайзия е отнесен от Дисциплинарната комисия на ФИФА за разглеждане от Футболния трибунал на ФИФА“, добави ФИФА.

FIFA has imposed sanctions on the Football Association of Malaysia and seven players after they used forged documents to play in the Asian Cup qualifier against Vietnam.



The FAM has been fined CHF 350,000, while the players have each received a 12-month ban.#FIFA #AFC… pic.twitter.com/UqOTrchqn4 — Khel Now (@KhelNow) September 26, 2025

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативната комисия на ФИФА.

За Виетнам може да играе в квалификациите през есента и юношата на Славия Чунг Нгуен-До, който премина в клуб от родината на родителите си и може да вземе паспорт на тази страна. Виетнам приема на 9-и октомври тима на Непал.