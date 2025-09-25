Димо Атанасов: Лидер са, но трябва да се справим

Едноименният тим на Павликени приема утре Локомотив (Мездра). Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, който е лидер в класирането. Съставът им е обигран, има и достатъчно опит. Заключението – много тежко изпитание за младите ни играчи. Допълнително им натежава и липсата на победа от началото на сезона. Сами обаче трябва да излезем от незавидната ситуация. Имаме потенциал. Най-важното за нас е какво ще направим през 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.