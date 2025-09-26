Енчева отпадна на 1/4-финалите в Кампулунг

Българката Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис за жени на клей в Кампулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Енчева загуби от осмата в схемата представителка на домакините Мара Джае с 6:7(4), 1:6 след 98 минути на корта.

19-годишната българка навакса изоставане от 3:5 гейма, като при 4:5 отрази сетбол при подаване на съперничката, но в последвалия тайбрек 20-годишната Джае поведе още в началото с 4:1 точки и не допусна да бъде застигната. Във втората част румънката направи две серии от по три гейма, за да триумфира.