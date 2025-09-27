Ще се вклини ли Черно море сред лидерите, или Септември ще поеме глътка въздух?

Съставите на Черно море и Септември излизат един срещу друг в мач от десетия кръг на efbet Лига. Срещата на “Тича” ще бъде ръководена от Георги Гинчев и ще започне с началния му сигнал в 17:30 часа.

Двата тима са на противоположни страни в подреждането на шампионата към момента. Домакините са не четвърта позиция с 18 точки и при победа могат да се доближат още повече до лидерите в класирането. Гостите от своя страна изпитват сериозни трудности и са на дъното с едва шест точки. Трябва обаче да се отбележи, че тимът от София имаше доста тежка програма от началото на шампионата и игра срещу повечето водещи тимове.

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

В последния си мач Черно море успя да победи с 1:0 като гост Арда, докато Септември загуби като домакин от Ботев (Пловдив) с 1:3.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

През миналия сезон двата тима се срещнаха на два пъти в рамките на шампионата, като и в двата случая “моряците” излязоха победители. Първо 2:0 на “Тича”, а след това 2:1 като гост.