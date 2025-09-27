Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Ще се вклини ли Черно море сред лидерите, или Септември ще поеме глътка въздух?

Ще се вклини ли Черно море сред лидерите, или Септември ще поеме глътка въздух?

  • 27 сеп 2025 | 07:45
  • 4868
  • 6
Ще се вклини ли Черно море сред лидерите, или Септември ще поеме глътка въздух?

Съставите на Черно море и Септември излизат един срещу друг в мач от десетия кръг на efbet Лига. Срещата на “Тича” ще бъде ръководена от Георги Гинчев и ще започне с началния му сигнал в 17:30 часа.

Двата тима са на противоположни страни в подреждането на шампионата към момента. Домакините са не четвърта позиция с 18 точки и при победа могат да се доближат още повече до лидерите в класирането. Гостите от своя страна изпитват сериозни трудности и са на дъното с едва шест точки. Трябва обаче да се отбележи, че тимът от София имаше доста тежка програма от началото на шампионата и игра срещу повечето водещи тимове.

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

В последния си мач Черно море успя да победи с 1:0 като гост Арда, докато Септември загуби като домакин от Ботев (Пловдив) с 1:3.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

През миналия сезон двата тима се срещнаха на два пъти в рамките на шампионата, като и в двата случая “моряците” излязоха победители. Първо 2:0 на “Тича”, а след това 2:1 като гост.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1884
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4461
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2274
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1074
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1342
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16383
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131224
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60453
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4461
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1884
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2274
  • 3