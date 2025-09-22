Популярни
  22 сеп 2025
11-те на Арда и Черно море

Станаха ясни титулярните състави на Арда и Черно море, които се изправят един срещу друг в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Берое" в Стара Загора стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Кърджалийци заемат 11-ото място във временното класиране с актив от 9 точки, а с шест повече "моряците" се намират на петата позиция.

АРДА - ЧЕРНО МОРЕ

Стартови състави:

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 10. Светослав Ковачев, 39. Антонио Вутов, 99. Бирсент Карагарен, 8. Атанас Кабов;

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов, 24. Давид Телеш, 11. Жоао Педро, 39. Николай Златев, 10. Асен Чандъров, 77. Селсо Сидни.

