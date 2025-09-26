Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев с успешен старт в Пекин, но Рубльов отпадна

Медведев с успешен старт в Пекин, но Рубльов отпадна

  • 26 сеп 2025 | 16:42
  • 570
  • 0
Медведев с успешен старт в Пекин, но Рубльов отпадна

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Даниил Медведев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пекин от сериите АТР 500.

Руснакът, който е поставен под номер 8 в схемата, постигна едва втората си победа от началото на август месец, след като се наложи с 6:3, 6:4 над британеца Камерън Нори.

Медведев направи девет аса в мача - толкова, колкото бе и общият брой на печелившите удари на Нори, откъдето дойде и голямата разлика помежду им.

В следващия кръг руснакът ще срещне Алехандро Давидович Фокина от Испания.

Към втория етап на турнира продължава и номер 3 в схемата Алекс де Минор. Австралиецът нямаше никакви затруднения срещу представителя на домакините от Китай Бу Юнчаокете и го надигра с 6:4, 6:0 за 88 минути.

Де Минор направи само шест непредизвикани грешки в мача и пречупи лесно съпротивата на 89-ия в света Бу.

Следващият съперник на австралиеца ще бъде Артур Риндеркнех, който взе реванш от белгиеца Давид Гофен след 6:4, 3:6, 6:4. Риндеркнех влезе в основната схема като "щастлив губещ", след като два дни по-рано отстъпи точно на Гофен в последния квалификационен кръг.

От турнира в Пекин отпадна Андрей Рубльов. Руснакът, който е поставен под номер 6, отстъпи с 6:7(3), 3:6 пред италианеца Фабио Коболи. Рубльов водеше с 5:2 гейма в първия сет и с 2:0 гейма във втория, но така и не успя да извлече позитиви от добрите си стартове и загуби и двата сета.

Другата изненада на деня пък поднесе 37-годишният квалификант Адриан Манарино от Франция, който спечели само за 60 минути с 6:3, 6:2 срещу 16-ия в световна ранглиста Александър Бублик от Казахстан, който в понеделник вдигна титлата от турнира в Ханчжоу.

Следвай ни:

Още от Тенис

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

  • 27 сеп 2025 | 18:49
  • 920
  • 0
Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 902
  • 0
Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
  • 969
  • 0
Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

  • 27 сеп 2025 | 17:20
  • 835
  • 0
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
  • 875
  • 0
Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

  • 27 сеп 2025 | 16:21
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16352
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131189
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60412
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4453
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1880
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2269
  • 3