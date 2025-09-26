Медведев с успешен старт в Пекин, но Рубльов отпадна

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Даниил Медведев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пекин от сериите АТР 500.

Руснакът, който е поставен под номер 8 в схемата, постигна едва втората си победа от началото на август месец, след като се наложи с 6:3, 6:4 над британеца Камерън Нори.

Медведев направи девет аса в мача - толкова, колкото бе и общият брой на печелившите удари на Нори, откъдето дойде и голямата разлика помежду им.

В следващия кръг руснакът ще срещне Алехандро Давидович Фокина от Испания.

Към втория етап на турнира продължава и номер 3 в схемата Алекс де Минор. Австралиецът нямаше никакви затруднения срещу представителя на домакините от Китай Бу Юнчаокете и го надигра с 6:4, 6:0 за 88 минути.

Де Минор направи само шест непредизвикани грешки в мача и пречупи лесно съпротивата на 89-ия в света Бу.

Следващият съперник на австралиеца ще бъде Артур Риндеркнех, който взе реванш от белгиеца Давид Гофен след 6:4, 3:6, 6:4. Риндеркнех влезе в основната схема като "щастлив губещ", след като два дни по-рано отстъпи точно на Гофен в последния квалификационен кръг.

От турнира в Пекин отпадна Андрей Рубльов. Руснакът, който е поставен под номер 6, отстъпи с 6:7(3), 3:6 пред италианеца Фабио Коболи. Рубльов водеше с 5:2 гейма в първия сет и с 2:0 гейма във втория, но така и не успя да извлече позитиви от добрите си стартове и загуби и двата сета.

Другата изненада на деня пък поднесе 37-годишният квалификант Адриан Манарино от Франция, който спечели само за 60 минути с 6:3, 6:2 срещу 16-ия в световна ранглиста Александър Бублик от Казахстан, който в понеделник вдигна титлата от турнира в Ханчжоу.