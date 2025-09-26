Предстоящото събитие на UFC в Австралия понесе нов удар

Събитието UFC Пърт загуби един от двубоите си само 48 часа преди провеждането му в Австралия. На галата ще се проведат само 12 битки, тъй като един от дуелите отпадна, след като един от спортистите се разболя.

Британският любимец на феновете Обан Елиът пътува до другия край на света, за да се изправи срещу Джонатан Микалеф в събота вечер. В четвъртък от UFC излязоха с изявление, потвърждаващо, че въпросната среща е отменена в последния момент. Няма да бъде търсен заместник в последния момент, така че Джонатан Микалеф също няма да се бие на UFC Пърт.

Двубоят в полутежка категория между Джуниър Тафа и Ибо Аслан също беше отменен поради контузия. Тези отпадания допълнително отслабиха интереса към завръщането на UFC в Австралия. Организаторите на галата в Пърт вече изпитваха затруднения с продажбите на билети, което накара австралийски новинарски канал да прогнозира, че залата ще бъде „наполовина пълна“ в нощта на събитието.

В главната среща на вечерта сили ще премерят претендентите в полутежка категория Карлос Улберг и Доминик Рейес.

Обновена бойна карта на UFC Пърт:



Карлос Улберг срещу Доминик Рейес

Джими Крут срещу Иван Ерслан

Джак Дженкинс срещу Рамон Таверас

Джейк Матюс срещу Нийл Магни

Джъстин Тафа срещу Луи Съдърланд

Том Нолан срещу Чарли Кембъл

Навахо Стърлинг срещу Родолфо Белато

Камерън Роустън срещу Андре Петроски

Джейми Мъларки срещу Роландо Бедоя

Колби Тикнес срещу Йосиас Мусаса

Мишел Монтагю срещу Луана Каролина

Брандо Перичич срещу Елиша Елисън

Лома Лукбунми срещу Алексия Тайнара