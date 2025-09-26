Популярни
Марк Маркес: Направихме големи промени в настройките прекалено рано

  • 26 сеп 2025 | 15:33
  849
  0

Марк Маркес не започна по най-добрия начин уикенда за Гран При на Япония, в който той може да си гарантира своята седма титла в MotoGP и първа такава от 2019 година насам.

След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония
След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония

Испанецът се класира трети и в двете петъчни тренировки на „Мотеги“, но това не стана толкова лесно, колкото в почти всички сесии от началото на сезона. През голяма част от следобедната официална тренировка испанецът се движеше извън топ 10 и едва в края успя да се доближи до челото.

Пред медиите той обясни, че нетипичните трудности, които той срещна днес, са били в резултат на големите промени в настройките, които той и екипът му са направили сравнително рано в рамките на подготвителните сесии. Въпреки това испанецът е радостен от третото си място, но каза, че ще търси подобряване на състезателното си темпо в утрешната втора свободна тренировка.

„Странна сесия, странен ден. Започнахме първата тренировка с не много лошо усещане, но е вярно, че допуснахме някои грешки в следобедната сесия. Но усещането с мотора и пистата се промени много, което направи всичко по-трудно. Като изключим това, нека да видим дали утре ще можем да подобрим моя стил на пилотиране, както и мотора. Но поне сме във втората фаза на квалификацията.

„Нашият проблем беше, че започнахме да изпробваме големи промени по настройките прекалено рано. Понякога е по-добре да се фокусираме върху моето пилотиране. Както винаги аз имах някои проблеми в първата тренировка и инженерите се опитаха да ми помогнат. Може би и аз натисках прекалено много с тези проблеми, но нека да видим дали утре ще има подобрение.

„Най-важното нещо е да намерим начин. Не сме в последната тренировка, все още имаме цял ден пред нас, в който да се подобрим. Денят изглежда лош, но сме трети, така че не е зле.

„В последната тайм атака аз се изкачих напред. Преди това през цялото време бяхме между 10-то и 15-о място, което не е нормално. Но след това разбрахме, че някои пилоти сложиха меката гума по-рано. Като изключим това, ние трябва да се подобрим, това ще е основната ни цел утре, да се опитаме да подобрим състезателното ни темпо“, обясни Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

