Алекс Маркес обясни "бедствието", което го прати в Q1

Пилотът на Грезини Дукати Алекс Маркес обясни „бедстието“, което го споходи в рамките на официалната тренировка преди Гран При на Япония, в която той остана извън топ 10 и така утре ще трябва за първи път от началото на сезона да участва в първата фаза на квалификацията.

Испанецът, който е единственият усталан конкурент на неговия брат Марк в спора за титлата, се нареди едва 15-и на „Мотеги“ днес, изоставайки с 0.591 секунди от Марко Бедзеки, който оглави класирането. Една от причините за това по-задно класиране на по-малкия от братята Маркес е падането в деветия завой, което той направи малко след средата на сесията.

Заради него той трябваше да използва втори си мотор по време на решителните тайм атак обиколки. След първото си излизане на пистата в тази фаза на от тренировката Маркес беше в топ 10, но след това загуби няколко обиколки заради жълти флагове във второто си и остана извън челната десетка.

„Сутринта беше бедствие. Следобед беше по-малко бедствие, защото поне видяхме нещо позитивно в тайм атак обиколките с меката гума. Първата тайм атака беше много добра, но във втората нямахме късмет с жълтите флагове и всичко това.



„Но все пак за нас денят не беше добър. Странен ден за всички, но най-вече за нас. Нямам усещане в предната гума, не мога да спра мотора и страдам с това. Трябва да намерим решение за утре. Не беше добър ден, но малкият позитив е, че не се класирахме за Q2 за само половин десета. Това е нищо на фона на проблемите ни. Така че трябва да сме настроени позитивно за утре“, каза Маркес.

