  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пет години по-късно Ромен Грожан отново подкара болид от Формула 1

Пет години по-късно Ромен Грожан отново подкара болид от Формула 1

  • 26 сеп 2025 | 13:50
  • 1509
  • 0

Близо пет години след зверската си катастрофа в Бахрейн Ромен Грожан се върна зад волана на болид от Формула 1.

Французинът беше поканен да се включи в теста със стар автомобил, който бившият му тим Хаас организира на пистата „Муджело“. Грожан, разбира се, прие тази покана, а по-рано днес той направи първите си километри с автомобил от Формула 1 от онзи инцидент на пистата „Сахир“, който за малко не отне живота му.

Французинът се заби челно в мантинелите малко след старта на Гран При на Бахрейн през 2020 година, което доведе буквално до разцепване на неговата кола на два, а впоследствие тя се възпламени. Грожан прекара 27 секунди в пламъците преди да се измъкне с помощта на доктор Иян Робъртс и пожарникарите край пистата, разминавайки се само с изгряния по ръцете и ходилата.

Този инцидент сложи край на кариерата на французина във Формула 1, който така или иначе щеше да се раздели в Хаас в края на сезон 2020. След това той се насочи към Съединените щати, където прекара четири години като титуляр в Индикар в периода 2021-2024. Успоредно с това той стартира и кариера в състезанията за издръжливост с Ламборгини.

Днес Грожан беше зад волана на VF-23 от сезон 2023 и за него това беше първа възможност да кара граундефект болид. Самият тест се провежда на мокра настилка, а напълно очаквано на колата на Грожан е изписан №8, с който той се състезава от 2014 до края на кариерата си във Формула 1.

Снимки: Gettyimages

