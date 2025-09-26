Каре от Левски пропуска мача на "Лаута"

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - Левски
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Локомотив (Пловдив) от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в парк "Лаута" е тази вечер от 20:00 часа и ще бъде ръководен от Волен Чинков.
Извън сметките на испанския специалист остават Никола Серафимов, Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима.
Левски отива в Пловдив, за да си връща върха
Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.