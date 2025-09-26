България атакува Световното с шестима щангисти

България ще бъде представена от шестима състезатели в четири категории на Световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе от 2 до 11 октомври в норвежкия град Фьорде. Това съобщи старши треньорът на националите Янко Георгиев.

Той посочи, че след проведените тренировъчни лагери е било взето решение страната ни да няма представителки при жените, тъй като техните резултати са далеч от нужните за подобен форум. При мъжете на подиума ще излязат Ангел Русев и Дениз Данев в категория до 60 килограма, Иван и Димов и Габриел Маринов до 65 килограма, Карлос Насар до 94 килограма и Христо Христов до 110 килограма.

Иранец, пристанал на Косово, застава на пътя на Карлос Насар за световната титла

"Това са шестимата човека, които ще участват и чиито имена сме подали в последните заявки. Подготовката в началото течеше малко по-трудно, но след като бяха обезпечени нещата за възстановяване и бе намерен нов масажист, тъй като старият заболя, момчетата започнаха да показват много добри резултати", посочи Георгиев.

Според него олимпийският шампион Карлос Насар е фаворит в своята категория за титлата, а шансове за медал имат още Ангел Русев и Христо Христов.

"Ангел Русев има добри позиции и мисля, че може да се бори за медал. По-скромни са позициите на Дениз Данев. Смятаме, че той може да бъде около шесто-осмо място, но ще му бъде трудно. Конкуренцията е много сериозна. При 65-килограмовите Иван Димов и Габриел Маринов попаднаха в група "Б", но ако покажат това, което вдигат в залата, също могат да бъдат около шесто-осмо място. При хубаво състезание не виждам кой може да победи Карлос Насар. Христо Христов също има възможност да се бори за медал. Неговите постижения на тренировки са добри и ще се класира добре, ако си реализира възможностите", обяви националният селекционер.

Георгиев разкри, че днес Насар и Димов ще участват на контролно състезание в Хърватия, за което са получили лични покани и това ще бъде последната проверка за тях преди световното първенство, за което първата група състезатели ще отпътува на 30 септември.

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, който също бе на пресконференцията, каза, че Карлос Насар все още няма подписан договор и по тази причина не получава заплата от Министерството на младежта и спорта, но е получил контракт и сам трябва да реши кога да го парафира. Останалите състезатели вече са подписали договорите си.

Ботев допълни, че в момента няма яснота какви са задълженията към днешна дата на федерацията, но от март месец насам те вече се чистят и до пролетта на 2027 година трябва да бъдат напълно покрити. Според него задълженията би трябвало да са сведени до под 400 хиляди лева.

"Финансово всичко е осигурено. Откъм лагери, подготовка, всичко е подсигурено от бюджета", каза Ботев.

Той отчете още, че ситуацията във федерацията се е нормализирала и за момента няма недоволство срещу управлението. През август тази година Стефан Ботев заяви готовност да свика Общо събрание, на което да поиска своеобразен вот на доверие, но сега каза, че искане за такова все още не е входирано и едва ли ще се случи в близко бъдеще.

"Всичко във федерацията е нормално. Проблемите, които имахме от миналата година, вече ги няма. Всички си получават това, което трябва да си получат. Тези, които са достигнали резултати за участие на световното първенство, те ще участват. Готвим се и за европейското първенство за юноши и младежи в края на октомври, но сега е време да обърнем внимание на това световно първенство. Това е първото световно първенство с нови категории и ще бъде тест за състезателите от целия свят. Очаквам конкуренцията да бъде по-голяма. Категориите стават от десет - осем, така че състезателите трябва да се преразпределят. Световното първенство ще бъде много интересно и се надявам, че нашите състезатели ще постигнат това, което показват в тренировките", каза Ботев.

"Нашата задача е да осигурим нормални условия за подготовка на състезателите. Останалите неща ще ги решим помежду си", добави още той.

По време на световното първенство ще има и Конгрес на Международната федерация по вдигане на тежести, на който се очаква да бъдат дадени повече подробности за това как ще се организират квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Предварителните очаквания са да има по шест категории при мъжете и при жените.