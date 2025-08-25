Популярни
Иранец, пристанал на Косово застава на пътя на Карлос Насар за световната титла

  • 25 авг 2025 | 17:32
  • 5599
  • 0

Карлос Насар ще се състезава в новосформираната категория до 94 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Там българинът ще има за основен конкурент иранеца Кианоуш Ростами, който от тази година ще се състезава за Косово. Опитният щангист е олимпийски шампион в категория до 85 кг. от игрите в Рио де Жанейро през 2016 година.

Друг, който може да докара някакви проблеми пред българина по пътя му към нова световна титла е казахстанецът Нругиса Адилетули - световен шампион от миналата година и грузинецът Реват Давитадзе, който е сребърен медалист от шампионат на света в Бахрейн през 2024-а.

Първенството ще се проведе от 1 до 10 октомври в норвежкото градче Фьорде. С промяната на категориите бяха обявени и нови световни стандарти, които ще бъдат отправна точка за поставяне на нови световни рекорди. За категорията на Насар определените стандарти са изхвърляне 181 кг, изтласкване 221 кг. и двубой 396 кг., като тези тежести Карлос е вдигал и при по-ниската категория, в която се състезаваше - до 89 кг.

